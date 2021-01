Britten verbaasd over inbeslagname besmeerde broodjes door Nederlandse douane

Dat er na de brexit dingen anders zouden worden, wisten de Britten natuurlijk wel, maar de manier waarop verrast velen toch. In het Verenigd Koninkijk is alom verbazing over een tv-reportage die EenVandaag vorige week uitzond over de nieuwe manier waarop de grenscontroles tussen het VK en Nederland sinds 1 januari worden uitgevoerd.

Heikel punt voor de Nederlandse douaniers zijn de lunchpakketten van reizigers die de Noordzee oversteken. Veel Britse kranten en andere media schrijven erover en op sociale media worden er veel grappen en smalende opmerkingen over gemaakt.

In het verslag is te zien hoe de douane in de haven van Hoek van Holland auto's controleert die van de veerboot komen. Reizigers die gesmeerde boterhammen met vleeswaren bij zich hebben moeten die inleveren. Want het invoeren van voedingsmiddelen als vlees en vis is sinds het van kracht worden van het handelsakkoord dat op Kerstavond werd gesloten niet meer toegestaan.

"Mag ik het vlees eraf halen?"

"Zitten er op alle boterhammen vleeswaren?", vraagt de douanier. Als de automobilist dat bevestigt, zegt de ambtenaar dat alles in beslag wordt genomen. "Mag ik de vleeswaren eraf halen en het brood houden?", vraagt de automobilist. Maar ook dat zit er niet in. We nemen alles in beslag, krijgt de man te horen. "Welcome to the brexit, sir, I'm sorry."

Veel Britse media schrijven met verbazing over de stiptheid van de Nederlandse douane. De BBC, Sky News, The Guardian en The Independant en Daily Express: allemaal signaleren ze de implicaties van de nieuwe regels en het kennelijke enthousiasme waarmee aan de Nederlandse kant van de grens wordt toegezien op strikte naleving ervan. In de reportage van EenVandaag zijn overvolle containers te zien met inbeslaggenomen en weggegooide etenswaren.

Ook op sociale media hebben veel mensen het erover. Er komen veel memes en grappen voorbij. 2020 was nog een makkie vergeleken met wat ons in 2021 te wachten staat, twittert iemand: