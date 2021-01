België voerde wel avondklok in, effect moeilijk vast te stellen

Ingewijden zeggen dat het kabinet bij de persconferentie van vanavond geen avondklok gaat instellen. De weerstand ertegen zou te groot zijn, onder meer de burgemeesters en de politie zouden er niet aan willen.

In België geldt sinds 19 oktober wel een avondklok. In Brussel en Wallonië gaat die om 22.00 uur in en duurt hij tot 6.00 uur. In Vlaanderen noemen ze het een nachtklok, want hij begint pas om middernacht en eindigt om 5.00 uur.

Sinds de invoering is het aantal besmettingen flink gedaald, maar het is maar de vraag in hoeverre de avondklok daaraan heeft bijgedragen, zegt correspondent Thomas Spekschoor. "De cijfers zijn niet goed te duiden."

In België gingen de scholen en winkels ook dicht, en vervolgens ook weer open. Belangrijk was de controle van reizigers die het land binnenkwamen en het terugbrengen van bezoeken thuis tot één 'knuffelcontact'. "Niet per dag, maar voor de hele periode", zegt Spekschoor.

Minder lang onderweg, kortere feestjes

Ook in België waren de wetenschappers vóór de invoering van een avondklok. "De wetenschap toont dat de avondklok werkt", zei Dirk Devroey, hoogleraar huisartsgeneeskunde van de Vrije Universiteit in Brussel kort voor Kerstmis tegen VRT Nieuws. "Het zou ook net die personen treffen die het niet zou nauw nemen met de coronaregels."

De bekende Vlaamse viroloog Marc van Ranst was het met met Devroey eens. Als de avondklok ook in Vlaanderen om 22.00 zou ingaan, zouden mensen ook daar twee uur per dag minder lang onderweg zijn en zouden feestjes minder lang duren, zei hij.

Cijfers lopen weer op

De afgelopen dagen lopen de besmettingscijfers weer op in België. "De situatie blijft fragiel en een opflakkering is de komende weken zeker mogelijk", zei viroloog Steven de Gucht vandaag tegen VRT Nieuws. "We zien stijgingen in alle provincies, gaande van 2 procent in Luxemburg tot 94 procent in Brussel."

In Brussel is dat bijna een verdubbeling op weekbasis. Hier nam het aantal besmettingen vooral toe in de leeftijdsgroep 20 tot 40 jaar, vooral in deelgemeenten Etterbeek en Elsene, "gemeentes waar een heel internationale bevolking leeft en veel teruggekeerde reizigers wonen".