GGD hoopt te starten met bevolkingsonderzoek naar coronavirus in Rotterdam

De GGD Rotterdam-Rijnmond hoopt eind deze maand te beginnen met een bevolkingsonderzoek naar het coronavirus onder 68.000 mensen in de Rotterdamse wijk Charlois. Doel van het grootschalige onderzoek is om meer inzichten te krijgen in het virus. Ook moet blijken wat de testbereidheid van de bewoners is.

Voor de wijk Charlois is mede gekozen vanwege vele sporen van het coronavirus die worden gevonden in het rioolwater. Daarnaast heeft de wijk een gemêleerde bevolking, schrijft de regionale omroep Rijnmond. Het onderzoek is een aanvulling op eerder kleinschalig onderzoek in twee andere wijken in Rotterdam.

Geen uitbraak

In Charlois is geen grote corona-uitbraak, zoals dat in de gemeente Lansingerland het geval is. Daar wordt iedereen vanaf 2 jaar opgeroepen om zich te laten testen na het opduiken van de Britse variant van het coronavirus. Het gaat om ruim 60.000 inwoners van Bergschenhoek, Berkel en Rodenrijs en Bleiswijk.

"We waren al druk met de voorbereidingen in Rotterdam toen we door actualiteit moesten overstappen naar de aanpak in Bergschenhoek. Eind deze week of begin volgende week hopen we een klap op Charlois te geven", zegt een GGD-woordvoerder.

Dan wordt ook meer duidelijk over het testproces, zoals de locaties waar men getest kan worden.