Tig wensen voor nieuwe steun aan ondernemers, maar vooral: meer maatwerk

Nu de lockdown met minimaal drie weken wordt verlengd, heeft het kabinet besloten ook het coronasteunpakket te verruimen. De wensen voor die volgende steunronde lopen uiteen. Maar over één ding zijn veel ondernemersorganisaties het eens: meer maatwerk.

Zo wordt er volgens InRetail, de brancheorganisatie voor de winkeliers, bij de overheidssteun geen rekening gehouden met verschillen tussen bedrijfstakken. Bijvoorbeeld bij de financiële steun voor onverkochte voorraden.

Daar geldt nu dezelfde formule als bij de horeca. "Terwijl die is berekend op restaurants, waar verse waar moest worden weggegooid door de lockdown. Maar kledingwinkels werken met hele winter- en kerstcollecties: die kunnen nu worden afgeschreven", zegt woordvoerder Paul te Grotenhuis.

'Volstrekt onvoldoende'

Als de steun passender zou worden, levert dat ook meer geld op voor ondernemers. Nodig, want de 20 miljoen euro die de overheid er voor heeft gereserveerd is "volstrekt onvoldoende". "Je komt dan uit op bedragen van honderden miljoenen. Zelfs als je daar maar 25 procent van zou vergoeden."

Een ander belangrijk punt voor de branche is dat het afhalen van bestellingen aan de deur wordt toegelaten. Bij de horeca en bouwmarkten mag het, zegt Te Grotenhuis. "Waarom bij de winkels dan niet? Afhaalmomenten worden gepland, waardoor de drukte kan worden voorkomen."

Vergoeding vaste lasten

Bij grotere bedrijven is de vergoeding voor de vaste lasten een heikel punt: daarvoor geldt nu een maximum van 90.000 euro per kwartaal. Volstrekt onvoldoende, vindt werkgeversorganisatie VNO-NCW/MKB-Nederland.

Ook de Koninklijke Horeca Nederland (KHN) zegt dat de 90.000 euro te weinig is voor grote of kapitaalintensieve bedrijven. Verder willen beide organisaties de NOW-regeling (de tegemoetkoming in loonkosten) verruimd zien. Zo wil KHN dat weer 90 procent van loonlasten wordt vergoed, in plaats van de huidige 80 procent.