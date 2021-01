Gezondheidsraad: vooral ouderen inenten met Moderna-vaccin

De Gezondheidsraad adviseert om het Moderna-vaccin vooral in te zetten bij ouderen. De raad blijft daarmee bij eerdere adviezen aan het kabinet om 90 procent van de beschikbare Pfizer/BioNTech- en Moderna-vaccins voor ouderen te gebruiken.

"Mensen van 60 jaar en ouder hebben het grootste risico op ernstige ziekte en sterfte door covid-19. Het vaccin van Moderna laat een zeer hoge werkzaamheid zien bij deze groep", staat in het advies.

Het vaccin komt in een relatief kleine hoeveelheid beschikbaar. "Daarom adviseert de Gezondheidsraad het primair en zo snel mogelijk in te zetten voor ouderen vanaf 60 jaar, te beginnen bij de oudsten." Daarbij zou geen onderscheid gemaakt moeten worden tussen ouderen die wel of niet tot een medische risicogroep horen.

Het snel vaccineren van ouderen vermindert volgens de Gezondheidsraad de toestroom van patiënten naar ziekenhuizen en de thuiszorg. Ook worden uitbraken in zorginstellingen voorkomen. "Dat vermindert de druk op de zorg."

'Bijna alle 75-plussers in eerste kwartaal'

Als het overgrote deel van de vaccins van Moderna en Pfizer wordt gereserveerd voor ouderen kunnen vóór april bijna alle 75-plussers in Nederland worden ingeënt. Dat zijn ruim 1,4 miljoen ouderen. De leveringen van de vaccins moeten dan wel doorgaan zoals nu gepland.

De Gezondheidsraad adviseert het kabinet wel rekening te houden met vertraagde of kleinere leveringen van vaccins. Het vaccinatieprogramma dient volgens de raad zo ingericht te worden dat het ook in zulke gevallen mogelijk is om de reeds gekozen strategie te blijven volgen.