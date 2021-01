Zundertenaar blokkeert elke dag bushalte tot die voor zijn deur verdwijnt

Dictus en de gemeente liggen al jaren overhoop over zijn garage- en autoverhuurbedrijf in de woonwijk. Hij is al sinds 2008 bezig om het bedrijf te verplaatsen. "Ze vinden telkens wat anders om mij te pesten. En nu is dat een bushalte, want die stond eigenlijk heel ergens anders ingetekend. Maar daar steek ik een stokje voor."

Gemeente kijkt naar oplossing

De halte voor zijn deur is volgens Dictus te kort en te smal voor de bussen die er stoppen. De ondernemer zegt dat hij al een half jaar vergeefs een afspraak probeert te maken met de burgemeester.

De gemeente is op de hoogte van de actie en gaat Dictus vragen om ermee te stoppen. Als hij daar geen gehoor aan geeft, kijkt de gemeente naar andere oplossingen. Welke dat dan zijn, kan een woordvoerder nog niet zeggen.