Lichaam meisje (14) gevonden in water bij Almelo, twee aanhoudingen

In Almelo is gisteren het lichaam van een 14-jarig meisje uit het water gehaald. Er zijn twee verdachten aangehouden, meldt de politie.

Het meisje uit Almelo werd aan het einde van de middag gevonden, in het water dicht bij een bedrijventerrein. Door wie het lichaam werd aangetroffen, kan de politie niet zeggen. "We zijn ter plaatse gegaan na een melding", is het enige wat een woordvoerder daarover kan zeggen.

Het meisje stond volgens haar niet als vermist opgegeven. De verdachten, die zijn aangehouden voor mogelijke betrokkenheid bij haar dood, komen uit Almelo en Wierden.

Het onderzoek naar de dood van het meisje is nog in volle gang, meldt RTV Oost. Zo wordt er vandaag buurtonderzoek gedaan en vliegt een drone boven de vindplaats om foto's te maken.