5499 nieuwe besmettingen, laagste aantal sinds begin december

Hoe snel het aantal doden verder stijgt, hangt mede af van het aantal besmettingen in verpleeghuizen. Er zijn nu 852 verpleeghuizen waar de afgelopen twee weken minimaal één coronabesmetting is vastgesteld. Gisteren waren het er 861. Het is de eerste daling sinds begin december, maar het aantal besmette verpleeghuizen ligt nog steeds boven het hoogtepunt van de eerste coronagolf: op 15 april waren er 828 verpleeghuizen met minimaal één coronabesmetting.