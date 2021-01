Sex and the City krijgt vervolg, maar zonder Kim Cattrall

HBO gaat een vervolg maken op de populaire tv-serie Sex and the City. Drie van de vier hoofdrolspelers van het origineel keren terug, alleen Kim Cattrall laat verstek gaan.

De nieuwe serie, genaamd And Just Like That, krijgt in eerste instantie tien nieuwe afleveringen van een half uur, die deze lente opgenomen worden. Kijkers zien hoe de levens van de vriendinnen in New York zich sinds het einde van de serie hebben ontwikkeld.

Hoofdrolspeler Sarah Jessica Parker had kijkers al lekker gemaakt met een bericht op Instagram: "Ik vraag me af: waar zouden zij nu zijn?", schreef ze met de hashtag SATCNextChapter.

HBO-bestuurder Sarah Aubrey vroeg zich hetzelfde af, vertelde ze bij de bekendmaking van het nieuws. "Ik ben opgegroeid met deze personages en kan niet wachten om te zien hoe hun verhaal zich ontwikkeld heeft, met de eerlijkheid, emotie, humor en de geliefde stad die hen altijd gedefinieerd heeft."

'Nooit meer Samantha'

Sex and the City was in 1998 baanbrekend door de openhartige manier waarop de vrouwen en hun sekslevens werden afgeschilderd. In zes seizoenen won de serie acht golden Globes en zeven Emmy's. Ook volgden er twee bioscoopfilms.

HBO heeft niet meegedeeld waarom Samantha-actrice Kim Cattrall niet terugkeert. De actrice had eerder al gezegd niet echt goede vrienden met de andere drie te zijn. Daarom bedankte ze eerder ook al voor een derde SATC-film. "Ik kan je verzekeren dat ik nooit meer Samantha zal spelen", liet ze toen weten.