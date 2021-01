Gevangenis in Ter Apel op slot om corona-uitbraak, alle gevangenen getest

De gevangenis in Ter Apel is in lockdown gegaan om de coronauitbraak in het complex te stoppen. Het aantal coronabesmettingen is te hoog, zegt de Dienst Justitiële Inrichtingen. Zeker veertien gevangenen zijn positief getest op het coronavirus.

Volgens een woordvoerder van de Dienst Justitiële Inrichtingen is het de bedoeling dat alle bijna 450 gevangenen de komende dagen worden getest op het coronavirus en moeten ze voor zeker vijf dagen in hun eigen cel blijven. Fysiek bezoek van relaties of familie mag de komende dagen ook niet.

Ingrijpende maatregel

De woordvoerder spreekt van een ingrijpende maatregel. "Er wordt daarom gezorgd voor enige afleiding tijdens het gedwongen verblijf op de eigen cel. Zo worden er mogelijkheden geboden om te sporten in de eigen cel, worden er boeken verstrekt uit de gevangenisbibliotheek en krijgen de gedetineerden die hier behoefte aan hebben extra aandacht van de geestelijk verzorgers."

Volgens RTV Noord is het besluit naar verluidt vanochtend en vanmiddag meegedeeld aan gevangenen en familieleden. De gedetineerden kunnen hun familie digitaal op de hoogte brengen van de maatregel.

De gevangenen in het cellencomplex in Ter Apel hebben een buitenlandse nationaliteit en verblijven illegaal in Nederland, of zijn na hun misdrijf ongewenst verklaard. Na het uitzitten van de straf moeten ze terug naar hun land van herkomst.