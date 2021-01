Duizenden mensen willen helpen in de zorg, maar worden geweigerd

De meerderheid van mensen die willen helpen in de zorg om het zorgpersoneel in de coronacrisis te ontlasten, wordt afgewezen. En dat terwijl het tekort aan zorgpersoneel nijpend is. Dat werd goed zichtbaar in de eerste coronagolf en nu, in de tweede golf, is het probleem minstens zo groot. Meer zorgmedewerkers worden ziek en vallen uit na maandenlang onder hoge druk te hebben gewerkt.

Via het samenwerkingsverband 'Extra Handen voor de Zorg' van verschillende branche- en beroepsverenigingen in de zorg werden mensen in de eerste golf opgeroepen zich aan te melden als ze konden helpen.

Bijna 23.000 mensen deden dat, maar uiteindelijk zijn slechts 2800 van hen daadwerkelijk ingezet, bleek in december uit een rapport van de onafhankelijke commissie Werken in de Zorg onder leiding van Doekle Terpstra.

"Alle handen, geschoold of niet, zijn nodig", concludeerde de commissie. "We hebben alle handen nodig aan het bed", benadrukte ook Diederik Gommers, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care, in een oproep twee weken geleden. Maar waarom wordt er dan geen gebruikgemaakt van al die mensen die hulp aanbieden?

Ongeschikt en afgewezen

Het overgrote deel van degenen die zijn afgewezen is niet gekwalificeerd of geschikt genoeg. Zoals oud-verpleegkundige Esther Gervers. "Ik wilde de handen uit de mouwen steken en heb mijn agenda vrijgemaakt. Ik heb me aangemeld bij het landelijk meldpunt, bij een ziekenhuis en verpleeghuisorganisatie. Maar ik ben nog maar nul keer ingezet."

Ze denkt dat dat komt omdat ze niet de juiste papieren heeft en niet fulltime inzetbaar is. "Ik ben drie dagdelen beschikbaar en kan flexibel werken, ook in de avonden en weekenden. Wat mij betreft kan ik me dan ook nuttig maken. Ik kan onwijs veel doen: ik ken de structuren, de professionals en kan de verpleegkundige veel werk uit handen nemen."