6657 nieuwe besmettingen gemeld, minder dan gemiddeld

54 overleden covid-patiënten

Het is nog te vroeg om de licht verbeterende situatie in de ziekenhuizen al vertaald te zien in de dodencijfers. Bij het RIVM werden de afgelopen dag 54 overleden covid-patiënten gemeld. Gisteren waren dat er nog 139. De afgelopen zeven dagen registreerde het RIVM gemiddeld 108 doden per dag, tegen 88 doden per dag een week eerder.