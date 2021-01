Lesgeven over hectometers en koppelwerkwoorden: thuisonderwijs blijft gepuzzel

Dat vindt het gezin Frankhuisen ook ingewikkeld. Niemand in hun gezin heeft gestudeerd voor leraar - Dennis' vrouw werkt in de kinderopvang en Dennis is werkzoekend. "De taak van meester erbij is heel vervelend. We proberen heel erg ons best te doen, maar we snappen veel dingen gewoon niet. Dan komt er weer zo'n rekenvraag waar ik echt geen kaas van heb gegeten en moeten we daar weer induiken."

Dit soort toestanden zijn geen uitzonderingen, benadrukt Winsemius. "De druk is echt heel hoog. Dit is iedere keukentafel, en er zijn meer dan 2,5 miljoen huishoudens met kinderen." Ze adviseert ouders vooral goed op zichzelf te letten. "Vraag naar verlofregelingen, ga het gesprek aan met je werkgever om de druk wat te verlichten, want je moet zelf overeind blijven."

Frankhuisen gaat daarom vaker met zijn gezin naar buiten. "Het is echt een uitputtingsslag. Als het te veel wordt, gaan we een rondje lopen. We proberen zoveel mogelijk die structuur van een lesdag te behouden, maar het moet niet ten koste van alles gaan."