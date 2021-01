Vicepresident Pence wel aanwezig bij beëdiging Biden

Apple heeft socialemedia-app Parler uit zijn App Store gehaald, een dag nadat Google hetzelfde had gedaan in zijn Play Store. Volgens Apple heeft het platform niet genoeg gedaan om het verspreiden van berichten die aanzetten tot geweld tegen te gaan.

Parler is bij aanhangers van Trump populair, omdat gebruikers er alles op mogen zetten, terwijl Twitter en Facebook steeds vaker content weren. Volgens Google is via Parler opgeroepen tot het gebruik van geweld bij de bestorming van het Capitool in Washington D.C.