VS stopt met zelfopgelegde beperkingen voor contacten met Taiwan

De Verenigde Staten maken een einde aan de beperkingen die waren ingesteld voor contacten met Taiwan. Volgens minister Pompeo van Buitenlandse Zaken had de VS zichzelf decennia geleden de restricties opgelegd om de communistische regering in China tevreden te stellen. "Dat is voorbij", staat in het statement van Pompeo.

De minister spreekt van "complexe beperkingen" bij de contacten tussen Taiwanese en Amerikaanse diplomaten, militairen en andere functionarissen. Taiwanese functionarissen mochten bijvoorbeeld niet het gebouw van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken betreden. Vergaderingen werden daarom afgewerkt in hotels.

De Chinese regering ziet Taiwan als afvallige provincie van de Volksrepubliek. Peking probeert het land geïsoleerd te houden van de rest van de wereld, onder meer door andere landen te verzoeken om geen officiële contacten te onderhouden met de regering in Taipei.

Belangrijkste bondgenoot

Washington is als geldschieter en wapenleverancier de belangrijkste bondgenoot van Taiwan. De spanningen tussen China en de VS zijn onder het presidentschap van Trump niet afgenomen, onder meer als gevolg van de kwestie-Taiwan. Onlangs werd bekend dat de Amerikaanse VN-ambassadeur komende week een bezoek brengt aan Taiwan, wat opnieuw tot felle kritiek leidde van Peking.

Een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken in China zei dat sommige "anti-Chinese politici" er alles aan zullen doen om in de nadagen van hun ambtstermijn de relatie tussen China en de VS te ondermijnen. Over anderhalve week wordt in de VS de macht overgedragen aan Joe Biden en zijn regering.