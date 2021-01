'Nederland wereldwijd koploper in matrasrecycling'

Jaarlijks worden ongeveer 1,6 tot 1,8 miljoen matrassen afgedankt in Nederland. Een stapel van ongeveer duizend Eiffeltorens op elkaar. De afgelopen twee jaar heeft de recycling hiervan een enorme vlucht genomen.

"Nederland loopt voorop op het gebied van matrasrecycling", zegt Jan Nieuwenhuis, voorzitter van het overlegorgaan waarin overheid en bedrijfsleven overleggen over de recycling van matrassen. "De capaciteit is de laatste jaren enorm uitgebreid."

Twee jaar geleden belandde twee derde van al die matrassen nog in de verbrandingsovens, met een enorme CO2-uitstoot tot gevolg. Slechts een derde werd gerecycled tot bijvoorbeeld judomatten, isolatiemateriaal en ondertapijt.

Driekwart gerecycled

Dat is in hoog tempo veranderd. De twee matrasrecyclingbedrijven in Nederland, Retourmatras en Matras Recycling Europe (MRE), zeggen dit jaar respectievelijk 900.000 en 500.000 matrassen te recyclen. Dat betekent dat ongeveer driekwart van alle afgedankte matrassen gerecycled wordt.

Daarmee is Nederland wereldwijd koploper op het gebied van matrasrecycling, zegt ook Jacqueline Cramer, hoogleraar Duurzaam Innoveren aan de Universiteit Utrecht. Zij nam een aantal jaren geleden het initiatief om met de matrasfabrikanten om de tafel te gaan zitten om te praten over de recycling van hun producten.

En dat is belangrijk. Want niet alleen is de CO2-uitstoot bij verbranding van de matrassen enorm. Het verbranden op zich is ook een probleem. Matrassen branden zó goed, dat ze schade kunnen toebrengen aan de verbrandingsovens. Daarbij kunnen opgeslagen natte matrassen spontaan in brand vliegen, doordat de materialen gaan 'broeien'.