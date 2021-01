Wandelaar komt om in Weerselo, automobilist aangehouden

Op een doorgaande weg net buiten Weerselo is vanmiddag een wandelaar om het leven gekomen toen hij werd aangereden door een automobilist. Een tweede wandelaar raakte bij de aanrijding zwaargewond.

De automobilist is door de politie opgepakt. De bestuurder raakte zelf ook gewond.

Het ongeluk bij het Twentse dorp gebeurde vanmiddag rond 14.00 uur. Volgens RTV Oost is de toedracht nog onduidelijk. Ook over de identiteit van de betrokkenen is niets bekendgemaakt.