RIVM: 7383 nieuwe besmettingen, minder dan gemiddeld

Het aantal besmettingen in Nederland is nog steeds relatief hoog, maar ons land is ingehaald door de Britten en de Ieren. Vooral in Ierland is sprake van een flinke stijging van het aantal positieve tetst, maar ook het Verenigd Koninkrijk kamp met een forse stijging. Met name in Londen zijn veel mensen besmet; in sommige wijken één op de twintig inwoners. De Londense gezondheidszorg kraakt in zijn voegen.