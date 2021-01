Brand verwoest voetbaltribune Berkel

In Berkel en Rodenrijs is gisteravond de tribune van voetbalclub TOGB volledig door brand verwoest. De brandweer rukte groot uit naar sportcomplex Het Hoge Land, maar kon niks meer redden. Rond 22.15 uur was de brand onder controle.

De sportvereniging schrijft dat door de brand ook de lichtinstallatie beschadigd raakte en er schade ontstond aan het kunstgrasveld. "Bovenal is het ontzettend treurig dat de tribune gebouwd door de TOGB-leden verloren is gegaan."

De brand veroorzaakte veel rookontwikkeling boven Berkel en Rodenrijs. Ook de gloed van het vuur was tot in de wijde omtrek te zien.

De regionale zender Rijnmond meldt dat de brand mogelijk is aangestoken. De politie onderzoekt dat nog en vraagt getuigen zich te melden.