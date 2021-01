Vier verdachten mishandeling homoseksuele man Amsterdam melden zich

Vier verdachten van geweldpleging tegen een homoseksuele man in Amsterdam in augustus hebben zich bij de politie gemeld. Dat gebeurde kort nadat de politie beelden van de mannen via het tv-programma Bureau 020 van AT5 had verspreid.

De mishandeling vond plaats op 31 augustus op de Nieuwendijk. Het slachtoffer was met een vriendin aan het winkelen. Al bij het binnenlopen van een winkel werd de man uitgescholden door de vier verdachten. Dat herhaalde zich toen de man de winkel weer verliet.

Vervolgens liepen de vier verdachten achter hem en zijn vriendin aan, waarna op straat ruzie ontstond. De homoseksuele man werd geslagen en geschopt. Zelfs toen het slachtoffer al op de grond lag, ging dat door.

Er is zeer waarschijnlijk sprake van antihomogeweld, zegt Marijke Stor van de Amsterdamse politie tegen AT5: "Wij houden er sterk rekening mee dat dit geweld gerelateerd is aan de seksuele geaardheid van het slachtoffer en dat is een zeer kwalijke zaak."