Recordaantal doden in VK, Londen roept noodtoestand uit

Het aantal doden blijft ook fors oplopen in het Verenigd Koninkrijk. In de afgelopen dag waren het er 1325, het hoogste aantal op één dag sinds het begin van de coronacrisis. In het hele VK liggen nu bijna 32.000 mensen in het ziekenhuis met corona.

Volgens Khan is de situatie in Londen "niet meer onder controle" en is dat de reden dat hij de corona-uitbraak tot een "groot incident" heeft uitgeroepen. Dat is een term die meestal is voorbehouden aan grote rampen of terroristische aanslagen. De brand in de Grenfell Tower in 2017 was het laatste major incident in Londen.

Khan wil dat er nog meer maatregelen genomen worden door de regering. Hij roept op tot het sluiten van gebedshuizen en het verplicht stellen van het dragen van mondkapjes op meer plekken, zoals in rijen voor de supermarkt. Als er niet snel iets gebeurt, zijn volgens Khan alle ziekenhuisbedden over een paar weken bezet.

Vaccinatie

Ook zijn inwoners drukte hij nogmaals op het hart zich aan de maatregelen te houden. Khan: "Londenaren blijven grote offers brengen en ik wil nog eens benadrukken dat ze thuis moeten blijven tenzij het absoluut noodzakelijk is om de deur uit te gaan. Blijf thuis om jezelf te beschermen, je familie, je vrienden en andere Londenaren en om onze gezondheidszorg te beschermen."

Het VK keurde vandaag ook het gebruik van het Moderna-vaccin goed. De Britten waren al begonnen met vaccineren met het Pfizer-vaccin en dat van AstraZeneca. Half februari moeten er 15 miljoen mensen zijn ingeënt. Als eersten zijn het zorgpersoneel, 70-plussers en kwetsbare mensen aan de beurt.