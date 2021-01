Man die twee mensen doodde in Maastricht krijgt in hoger beroep 18 jaar cel

Een Syriër die in Maastricht twee mensen doodstak is in hoger beroep veroordeeld tot een gevangenisstraf van 18 jaar en tbs met dwangverpleging. In 2019 kreeg hij nog 24 jaar cel opgelegd in combinatie met tbs met dwangverpleging, maar volgens het gerechtshof hield de rechtbank destijds te weinig rekening met de psychose waarin de man verkeerde.

Op 14 december 2017 stak de Syriër een 46-jarige man en een vrouw van 56 dood. Hij verwondde ook de dochter van de vrouw, die haar moeder probeerde te beschermen. Vervolgens viel hij een overbuurman van het gezin aan met een mes.

Ten slotte sloeg hij een man in het gezicht. Eerder dat jaar had hij bij een ruzie al eens een man meerdere keren met een mes gestoken.

Het gerechtshof hield in zijn oordeel rekening met de grote stress en trauma's van de verdachte, die vlak voor de moorden tot een ernstige psychose leidden. Net als de rechtbank zag ook het hof dat de man deze psychoses deels zelfs veroorzaakt of verergerd had door zijn drugsgebruik. Toch liet het hof dit drugsgebruik niet zo zwaar wegen als de rechtbank.

Tumult in de rechtszaal

De uitspraak van het hof leidde volgens 1Limburg tot tumult in de rechtszaal door woedende reacties van nabestaanden van de vermoorde vrouw. De dochter van de vrouw vond de uitspraak "oneerlijk", beet ze de rechters toe. "Hij krijgt maar 18 jaar, ik heb levenslang, hij maakte de levens van de hele familie kapot!" Haar broer zei tegen de rechters dat ze "dom" waren.

Een advocaat van de slachtoffers is teleurgesteld in de uitspraak en hoopt dat het Openbaar Ministerie de zaak in cassatie zal voorleggen aan de Hoge Raad. De verdachte zelf was, net als zijn raadsman, niet aanwezig bij de uitspraak.