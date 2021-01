Auto belandt op zijkant in achtertuin in Zwijndrecht

In Zwijndrecht is vanmiddag een auto op zijn zijkant in de achtertuin van een huis terechtgekomen. Een ongelukkig moment tijdens het inparkeren was de oorzaak van het ongeluk, meldt de regionale omroep Rijnmond.

Achter het huis ligt een parkeerplein. Een stel dat een paar huizen verderop woont, kwam terug van het boodschappen doen en de bestuurder wilde achteruit inparkeren. Op het moment dat zij op de juiste plaats wilde afremmen, trapte ze vol op het gaspedaal. De auto knalde vervolgens dwars door een schutting heen en kantelde ook nog eens.

Het stel is zelf zonder kleerscheuren uit de auto gekomen. De schade aan de auto en de tuin was wel aanzienlijk.