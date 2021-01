Wapens onder de grond gevonden in park in Utrecht

De politie heeft in park Transwijk in Utrecht meerdere wapens gevonden die daar onder de grond verstopt waren. Het gaat mogelijk om vuurwapens.

De wapens werden gisteravond laat gevonden na een urenlange zoekactie, waarbij een deel van het park werd afgezet. De zoekactie was volgens de politie onderdeel van een lopend onderzoek.

Wie de wapens in het park in de wijk Kanaleneiland verstopt heeft, is nog onduidelijk. Dat wordt nu onderzocht.

Als in een film

De zoektocht trok veel bekijks. Omwonenden van het park volgden de actie vanuit hun appartementen. "Heel vreemd. Dit is iets wat je in een film ziet", zegt omwonende Nel van Leur tegen RTV Utrecht.

Ze volgde de werkzaamheden tot laat. "Als het werkelijk zo dichtbij gebeurt, dan is dat toch iets om 's nachts aan te denken, zo van: wat gebeurt hier vlakbij mijn huis?!"