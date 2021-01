Ouders toeslagenaffaire willen vervolging van de Belastingdienst afdwingen

Zes gedupeerde ouders in de kinderopvangtoeslagaffaire stappen naar de rechter omdat het Openbaar Ministerie geen strafrechtelijk onderzoek instelt naar de Belastingdienst. Dat bevestigt hun advocaat Vasco Groeneveld na berichtgeving in de Volkskrant.

Ze willen met een artikel-12-procedure het OM dwingen om toch over te gaan tot vervolging. Zo'n procedure kan worden aangespannen als mensen het niet eens zijn met een beslissing van de officier van justitie om een zaak niet voor de rechter te brengen.

Groeneveld denkt dat de artikel-12-procedure kans van slagen heeft: "Ik vind dat we een sterke zaak hebben en dit is ook zeker geen stunt. Het is zeker denkbaar dat het OM alsnog tot vervolging moet overgaan."

Boos, teleurgesteld en gelaten

De gedupeerden zijn boos over de 80-20-benadering van de Belastingdienst, waarbij ambtenaren bij de jacht op fraudeurs voor lief namen dat 20 procent van de aangepakte mensen onschuldig was. De ouders willen dat er verder wordt onderzocht of er sprake was van opzet.

Ondanks de grote hoeveelheid onderzoek die al gedaan is in de zaak, sluit Groeneveld niet uit dat er bij verder onderzoek nog nieuwe dingen aan het licht komen. "Er zijn nog altijd veel vragen. Kijk alleen maar naar hoeveel er in de Tweede Kamer nog over gepraat wordt."

Volgens Groeneveld reageerden de gedupeerden "boos, teleurgesteld en gelaten", toen ze gisteren vernamen dat het OM niet tot vervolging zou overgaan.