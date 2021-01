Auto's verdwenen in sinkhole van 50 bij 50 meter naast Italiaans ziekenhuis

Vanochtend vroeg werd een luid gerommel gehoord en stortte de parkeerplaats in. Er ontstond een gat van 50 bij 50 meter, met een diepte van zo'n 15 meter. De stroom in het ziekenhuis viel uit, maar door de inzet van generatoren kunnen de werkzaamheden in het ziekenhuis doorgaan.

Beheersbaar

Wel moest de afdeling met coronapatiënten worden ontruimd, omdat daar geen warm water en elektriciteit meer is. "Het zijn zes patiënten, het probleem is dus absoluut beheersbaar", aldus Vincenzo de Luca, de gouverneur van Napels. "We hebben een paar dagen nodig om de watervoorziening te herstellen, controles uit te voeren en het gebouw weer veilig te maken. Daar kunnen we beter nu van profiteren, want half januari wordt een piek verwacht."

De Luca noemt het een geluk dat het om een parkeerterrein ging en niet "om een gebouw waar mensenlevens en belangrijke technische faciliteiten zouden zijn getroffen". Hij heeft aangekondigd om geologisch onderzoek te laten doen in het getroffen gebied en in de directe omgeving, om te kijken hoe het er daar voorstaat met de grond en of er risico is op meer ondergrondse instortingen.

Lokale media berichten dat de dagenlange hevige regenval in Napels waarschijnlijk de ondergrondse verzakking heeft veroorzaakt.