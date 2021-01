Zuid-Limburg bedekt onder een laag sneeuw

In het zuiden van Limburg is sneeuw gevallen. In de hoger gelegen gebieden in het heuvelland is een sneeuwlaag van 3 tot 8 centimeter ontstaan. Op de Vaalserberg ligt lokaal zelfs 10 centimer sneeuw, meldt Weeronline.

Omdat de temperatuur in Zuid-Limburg rond het vriespunt ligt, blijft de sneeuw nog even liggen. Er wordt gewaarschuwd voor gladheid.

De eerste sneeuw viel gisterochtend al in het bergdorpje Vijlen, meldt 1Limburg.