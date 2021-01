Police Academy-actrice Ramsey overleden

Actrice Marion Ramsey, die in zes Police Academy-films speelde, is op 73-jarige leeftijd overleden. Ze was recent in haar woonplaats Los Angeles ziek geworden, maar onbekend is waaraan ze leed.

In de komediefilms over burgers die politieagenten worden, speelde Ramsey de rol van de zachtzinnige Laverne Hooks, die als het erop aankomt haar mannetje staat. In de eerste film durft ze nauwelijks voor zichzelf op te komen tot ze met getrokken pistool een crimineel arresteert en luidkeels "Don't move, dirtbag" brult.

Naast deze rol speelde Ramsey in enkele tv-series en films en maakte ze carrière op Broadway.

"Ik heb er geen woorden voor om de pijn uit te leggen", zegt acteur Micheal Winslow op Twitter. Ramsey werkte samen met hem in de komediefilms, waar hij stemkunstenaar Larvell Jones speelt.