Schakeljaar moet schooluitval Caribische studenten voorkomen

Studenten uit het Caribisch deel van het Koninkrijk lopen in Nederland tegen allerlei problemen aan, waardoor het ze vaak niet lukt hun studie af te ronden. Dat bleek uit een rapport van de Nationale Ombudsman vorige maand. Hogescholen denken een oplossing te hebben voor dat probleem: een 'schakeljaar', waarbij de student voor de helft daar, en de andere helft hier in Nederland verblijft.

In dat schakeljaar krijgen ze meer tijd om te wennen aan de Nederlandse taal en cultuur en krijgen ze meer begeleiding bij de keuze van een opleiding.

Clayton Mathilda (28) komt van Curaçao en zit in het vierde jaar van zijn studie elektrotechniek aan de Hogeschool Rotterdam. Het gaat nu dan wel goed met hem, maar Clayton had het in het begin ook best lastig in Nederland, vertelt hij: