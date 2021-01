Britse ziekenhuizen vol door corona: 'Er komt een tsunami op ons af'

Het aantal besmettingen is in een maand tijd gigantisch omhoog geschoten. Begin december lag het aantal nieuwe coronagevallen nog tussen de 10 en 15 duizend per dag; de afgelopen dagen ligt dat aantal boven de 60 duizend.

Boris Johnson voelde zich daarom gedwongen om afgelopen maandag een nieuwe, zeer strenge lockdown af te kondigen. "Te laat", zegt Joan. "In ziekenhuizen riepen we al weken op om een nieuwe lockdown. Het was al lang duidelijk dat dit eraan zat te komen. Als ik mijn werk zou doen als Boris Johnson, was ik al lang ontslagen."

Experts vrezen overigens dat er enige tijd overheen zal gaan voordat de effecten van de lockdown terug te zien zijn in de cijfers. De Imperial College universiteit in Londen deed onderzoek naar deze Britse variant en rekende uit dat het 60 tot 70 procent besmettelijker is dan de oude variant van het virus. "Dat is extreem veel. Dat heeft er voor gezorgd dat het R-getal (reproductiegetal) met tussen de 0,4 en 0,7 omhoog is geschoten", zegt professor Axel Gandy, één van de onderzoekers van Imperial College. "Dat betekent dat we van een langzame daling ineens naar een razendsnelle stijging zijn gegaan. En daarom maakt iedereen zich hier zoveel zorgen."

Vaccin is de enige uitweg

Daarnaast is het zeker niet uitgesloten dat die Britse variant van het virus zich ook zo snel zal verspreiden in andere landen. "Gezien het feit dat het al in verschillende landen is opgedoken, lijkt het me haast onmogelijk om de snelle verspreiding ervan nog tegen te houden", zegt Gandy.

Het vaccin is daarom de enige uitweg, zegt hij. En hoewel de Britten voortvarend begonnen zijn met vaccineren sinds begin december (er zijn nu bijna 1,5 miljoen mensen gevaccineerd), zal het nog maanden duren voordat het vaccin echt een impact zal hebben.

Er is licht aan het einde van de tunnel, maar de tunnel is nog lang. En voor de Britse ziekenhuizen voorlopig heel erg donker.