Voorzitter Arib wil extra onderzoek beveiliging Tweede Kamer

De afgelopen tijd zijn boze demonstranten dicht in de buurt gekomen van de ingang van de Tweede Kamer. Maar wat er in de Verenigde Staten is gebeurd, gaat nog wel een flinke stap verder. "Het is niet dat wij dit kunnen meemaken. Maar we hebben de afgelopen tijd wel mensen heel dichtbij zien komen met protesten voor de deur, intimidaties, schreeuwen en uitschelden."

Woorden

De gebeurtenissen in de Verenigde Staten hebben haar beangstigd. "Bij een democratie hoort winnen en verliezen. Uiteindelijk is het aan de burgers om te kiezen. Maar altijd met woorden. Zomaar een parlement buiten spel zetten is onacceptabel."