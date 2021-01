Friese schapenhouders willen hek om provincie om wolf tegen te houden

Vijf Friese schapenhouders, verenigd in de stichting Wolvenhek Fryslân, willen dat er een hek om de provincie wordt gezet. Daarmee moet worden voorkomen dat de wolf zich in Friesland vestigt. Het hek moet meer dan 150 kilometer lang worden. Geschatte kosten: zo'n 2 miljoen euro.

De boeren zeggen dat het door de komst van de wolf steeds moeilijker en duurder wordt om schapen te houden. "Door de snelle en onbeperkte uitbreiding van de wolf verdwijnen binnen tien jaar veel dieren uit de wei." De wolf is sinds enkele jaren terug in Nederland en wordt ook af en toe gesignaleerd in Friesland. Vorig jaar doodde een wolf die rondzwierf in de noordelijke provincies tientallen schapen.

De overheid bood eerder aan de aanschaf van wolvenrasters te vergoeden aan individuele boeren. Dat is volgens de stichting niet genoeg want het levert veel extra werk op dat niet wordt vergoed. Bovendien zouden de rasters en netten het landschap te veel veranderen. Een groot hek is volgens de boeren veel effectiever en goedkoper.

'Onmogelijk plan'

Het plan wordt vanmiddag gepresenteerd in Den Haag. De verantwoordelijke gedeputeerde Klaas Fokkinga staat niet achter het idee. "Als ze letterlijk een hek om de provincie willen leggen, is dat een onmogelijk plan", zegt hij tegen Omrop Fryslân. Onder meer omdat het hek ook land doorkruist dat in particulier bezit is.

Afgelopen zomer namen de Provinciale Staten van Friesland al een motie aan over het weren van wolven uit de provincie. Een concreet plan lag er toen nog niet.

In Friesland worden ongeveer 150.000 schapen gehouden, in heel Nederland ruim 900.000.