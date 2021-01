Sinds corona is astrologie nog populairder onder jongeren

Dat steeds meer mensen zich interesseren voor astrologie, merkt ook Nora Gosselink (24). Ze deed de afgelopen twee jaar veel aan zelfstudie op het onderwerp en is ook actief op Instagram. Sinds kort doet ze ook readings, het uitleggen van iemand z'n horoscoop tegen betaling (tussen de 100 en 500 euro, afhankelijk van hoe uitgebreid).

"Bij mij komen veel jonge vrouwen, rond de twintig, die geïnteresseerd zijn in liefde en relaties. Ze willen dan bijvoorbeeld weten of ze de ware hebben ontmoet", vertelt Nora. "De iets oudere groep tussen de 25 en 35 jaar wil vaak meer weten over hun carrière, die zoeken bevestiging dat ze op het juist pad zitten."

Veel meer astroboeken verkocht

Ook bij Bol.com merken ze dat astrologie in trek is. Tienduizenden boeken over de stand van de sterren en planeten gaan er als warme broodjes over de toonbank. Het afgelopen jaar verkocht het bedrijf 60 procent meer boeken over astrologie ten opzichte van 2019.

Online zijn gepersonaliseerde astrologie-apps zoals Co-Star en The Pattern zijn superpopulair en worden door miljoenen mensen gebruikt. Daarin krijg je geen ouderwetse brede horoscoop, maar juist hele persoonlijke dagelijkse updates gebaseerd op je geboortedatum, -tijd en -plek en met behulp van data. Voor het idee: in 2019 had Co-star volgens het Amerikaanse technologienieuwsplatform meer dan 5 miljoen gebruikers.