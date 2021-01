Hackers zetten privégegevens van medewerkers Dordtse school online

Hackers hebben dit weekend vertrouwelijke informatie van medewerkers van het Stedelijk Dalton Lyceum op Instagram gezet. Dat bevestigt de politie.

Op nieuw aangemaakte Instagram-pagina's onder de naam van de school werden vertrouwelijke mails en gegevens gedeeld. Zo was er een mail te lezen over een rechtszaak tegen een vanwege plichtsverzuim ontslagen medewerker. Ook stond een toegekende pensioenaanvraag online, net als privégegevens van medewerkers zoals een BSN-nummer.

'Bijzonder vervelend'

De pagina is het hele weekend in de lucht geweest. De school laat weten dat de hackers konden toeslaan doordat een medewerker op een linkje in een phishingmail had geklikt.

"Dit is bijzonder vervelend", zegt Marlies van der Krogt van het College van Bestuur van de school tegen RTV Dordrecht. "Alle gelekte informatie is uit mailverkeer afkomstig. We hebben iedereen nog eens op het hart gedrukt om uit te kijken met dergelijke phishingmails."

Van der Krogt zegt dat ze niet weet wie er verantwoordelijk is voor de hack. Volgens de politie loopt het onderzoek nog.

Goed opletten

De school gaat volgens Van der Krogt niets aan de interne systemen veranderen. "We moeten gewoon heel goed opletten met vertrouwelijke informatie over de mail."

De politie heeft nog niemand aangehouden, meldt Rijnmond.