Kritiek groeit: Duitsland bestelt veel meer vaccins dan rest EU

"Hier help je niemand mee," reageert PvdA'er Chahim. "De deal was om het gezamenlijk te doen. Ik snap de paniek wel, maar dit is niet de juiste zet. Het is toch niet te verkopen dat onze Nederlandse ouderen straks nog niet gevaccineerd zijn, als in Duitsland mogelijk de jongeren al aan de beurt zijn."

Wel of niet extra

Dat soort kritiek kreeg de Europese Commissie vanmiddag ook. In eerste instantie stelden de Brusselse woordvoerders dat helemaal niet duidelijk is of de nieuwe Duitse vaccins wel extra vaccins zijn. De 30 miljoen zouden onderdeel zijn van de 100 miljoen vaccins die Brussel in december bestelde. Later werd gezegd dat de vraag of dit extra vaccins zijn, vooral in Duitsland gesteld moet worden. Maar Duitsland is altijd volkomen helder geweest: dit is geen EU-bestelling, maar een Duitse.

D66'er In 't Veld: "Hier moet helderheid over komen. Ik denk dat de eerste prioriteit nu moet liggen bij het binnenkrijgen van de bestelde vaccins. Dat is echt belangrijker dan nu miljoenen extra vaccins bestellen."

Duitsland stelt wel dat het de extra vaccins pas krijgt op het moment dat de door de EU bestelde vaccins ook allemaal zijn geleverd. Aan die uitleg wordt in Brussel getwijfeld. Chahim: "Dan zou het een aankoop van niets zijn. Tegen de tijd dat alle EU-vaccins zijn geleverd, kun je iedereen twee keer vaccineren. Dan heb je aan extra vaccins niets meer."