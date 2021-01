Ontvoerde kinderen uit Limburgs dorp na zeven jaar terecht

Twee kinderen die in 2014 door hun moeder uit het Limburgse Wijnandsrade werden ontvoerd en sindsdien spoorloos waren, zijn opgedoken in Oostenrijk.

Bronnen bevestigen dat aan de regionale omroep 1Limburg, nadat de vader van de kinderen zich met het verhaal had gemeld bij de lokale omroep ZO-NWS.

Ziekenhuis Innsbruck

De vader kreeg het nieuws vanmiddag te horen toen twee agenten zich meldden bij zijn huis in Wijnandsrade. De moeder bleek in Oostenrijk te wonen, en daar in het ziekenhuis van Innsbruck te zijn opgenomen. Omdat sinds 2016 een internationaal opsporingsbevel tegen de vrouw loopt, werd zo duidelijk waar de kinderen al die tijd verbleven.

Ondergedoken

Tot 2014 woonden de jongen en het meisje bij hun moeder in Wijnandsrade. Daarin kwam verandering toen de rechtbank de kinderen onder toezicht stelde. De vrouw weigerde zich met de toen 7 en 11-jarige kinderen te melden, en dook onder met haar zoon en dochter.

Opsporingslijst

Twee jaar lang bleven ze spoorloos. Na twee jaar deed ook de vader afstand van het ouderlijk gezag, in de hoop dat de vrouw en de twee kinderen weer van zich zouden laten horen. Dat gebeurde niet.

Het gezag over de kinderen kwam daarna formeel bij Bureau Jeugdzorg te liggen en het Openbaar Ministerie vaardigde een internationaal arrestatiebevel uit tegen de moeder.

Volgens ZO-NWS is Bureau Jeugdzorg op dit moment in contact met de collega-instantie in Oostenrijk om zaak verder af te handelen.