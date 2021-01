Duitsland verlengt lockdown met drie weken tot eind januari

Duitsland blijft tot zeker eind januari in lockdown. Bondskanselier Merkel is het daarover eens geworden met de zestien deelstaatpremiers van het land.

De aangescherpte maatregelen van half december, die eigenlijk zondag zouden aflopen, worden daarmee voor minimaal drie weken verlengd. Ook de scholen blijven in de verlengde lockdown gesloten.

Daarnaast kondigde Merkel aanscherpingen van andere regels aan. Zo moet straks iedereen die naar Duitsland reist vanuit een risicogebied na aankomst vijf dagen in quarantaine, ook als die persoon al een negatieve coronatest heeft overlegd. Verder moeten die reizigers standaard twee tests ondergaan.

Minder bewegingsruimte in 'coronahotspots'

"We moeten het aantal contacten tussen mensen sterker terugdringen", zei Merkel tegen journalisten na het overleg met de deelstaatpremiers.

In gebieden waar in zeven dagen tijd meer dan 200 nieuwe besmettingen per 100.000 inwoners zijn vastgesteld mogen Duitsers niet verder reizen dan in een cirkel tot 15 kilometer rondom de woonplaats.

260.000 mensen gevaccineerd

Net als Nederland kampt Duitsland met een structureel hoog aantal besmettingen, zonder dat er een duidelijk dalende trend zichtbaar is. De druk op de zorg in het land neemt toe.

Ruim een week geleden begon Duitsland met vaccineren. Ruim 260.000 mensen zijn inmiddels ingeënt, meldt het Robert Koch-instituut, de Duitse evenknie van het RIVM.