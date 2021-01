Dode bij schietpartij in Nijmegen

Bij een schietpartij in de wijk Lankhorst in Nijmegen is vanmiddag een man om het leven gekomen. De schietpartij zou rond 15.30 uur hebben plaatsgevonden in een appartement in een flat.

De politie heeft vier verdachten aangehouden, meldt Omroep Gelderland. Zij waren in de flat waar het slachtoffer werd gevonden. Het gaat om drie mannen en een vrouw.

De politie onderzoekt hun betrokkenheid. Mogelijk is er sprake van een vijfde verdachte die is weggereden in een auto.