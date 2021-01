Weerswaarschuwingen in Spanje, -12 graden in Salamanca

Vanaf morgen wordt volgens El País de grootste hoeveelheid sneeuw in de afgelopen jaren verwacht. Opvallend is dat de sneeuwstorm, die Filomena is gedoopt, zich niet beperkt tot de hoger gelegen gebieden. Ook verder bergafwaarts wordt sneeuw verwacht, en in de hoofdstad Madrid zelfs 10 centimeter sneeuw.

Het weer leidt al langer tot gevaarlijke situaties. Afgelopen weekend zijn twee mannen die een lokale weg sneeuwvrij probeerden te maken bedolven onder een lawine in het noordwesten van het land. Het lichaam van een van hen is geborgen, de zoektocht naar de tweede man is stopgezet vanwege de slechte weersomstandigheden, meldt RTVE.