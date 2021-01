Wolf sloeg in november tientallen keren toe, voornamelijk in Brabant

In november zijn in Nederland 38 schapen doodgebeten door een wolf. Dat blijkt uit dna-onderzoek door BIJ12, de organisatie die provincies ondersteunt bij de uitvoering van het natuurbeleid.

23 schapen werden doodgebeten in Brabant. In Limburg vielen die maand acht schapen ten prooi aan een wolf, in Overijssel zeven. Het is niet duidelijk hoeveel wolven verantwoordelijk zijn.

Volgens Omroep Brabant werden zeven schapen doodgebeten in Rosmalen, zes in Berghem, vier in Oss, twee in Empel, twee in Lierop, een in Sterksel en een in Heeze. In december werden nog eens twaalf dode schapen gevonden in de provincie. Van die dieren moet nog blijken of ze daadwerkelijk door een wolf zijn gedood.

Vorige maand vestigde een wolf zich definitief in Brabant. Daarvan is sprake als een wolf langer dan zes maanden in een gebied is. Het dier houdt zich op in natuurgebied de Groote Heide onder Eindhoven. Het is nog de vraag of deze mannetjeswolf verantwoordelijk is voor het doden van de schapen, want mogelijk is er nog een nieuwe wolf vanuit de Veluwe naar Brabant gekomen.

'Kan een heel druk jaar worden'

De dode schapen in Limburg werden alle acht gevonden in Afferden. In Overijssel beet een wolf vijf schapen dood in Beuningen, een in Enter en een in Wierden. Van twee dode schapen in Almelo kan niet worden vastgesteld of een wolf de dader is.

Het was alweer een tijdje geleden er een wolf actief was in Overijssel. In februari 2019 voor het laatst, meldt RTV Oost. Dat er daarna niets gebeurde, is volgens Wolven in Nederland toeval. "Mazzel", zegt Glenn Lelieveld van de organisatie die streeft naar een conflictarm samenleven met wolven.

"Er is meer activiteit in Drenthe geweest, er zitten natuurlijk wolven op de Veluwe. Het kan dit jaar best misschien wel ineens heel druk worden in Overijssel."