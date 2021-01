Politieagenten krijgen blauwe zwaailamp op de fiets

Politieagenten krijgen een blauwe zwaailamp op de fiets. Het is een proef op zes plekken in het land en als het een succes is, krijgen daarna alle 'politiebikers' in Nederland zo'n lamp. De proef loopt tot eind april.

De blauwe verlichting is een aanvulling op de normale fietsverlichting. "Als politiebikers zijn we niet altijd goed zichtbaar. Dat is enerzijds onze kracht wanneer we onopvallend in een wijk willen surveilleren, maar aan de andere kant zijn er ook situaties waarin je juist wel wilt opvallen", zegt de initiatiefnemer van de proef.

Agenten gaan de blauwe zwaailampen gebruiken als ze bijvoorbeeld moeten assisteren bij een verkeersongeval of als ze op een donkere weg een spoedmelding krijgen. "Als fietser ben je toch kwetsbaar in het verkeer."

Het experiment wordt de komende maanden gehouden in de politieregio's Zeeland-West-Brabant, Amsterdam, Den Haag, Noord-Nederland en Oost-Brabant. Elk team krijgt vier fietsen met de blauwe verlichting.