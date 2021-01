Tientjes extra op eerste loonstrookjes

Dat de loonstrookjes gemiddeld gunstiger uitpakken, wil niet zeggen dat iedereen dit jaar meer te besteden heeft, benadrukt het ADP. We zitten immers midden in de coronacrisis. "De belangrijkste vraag is natuurlijk of werknemers hun baan en daarmee hun salaris behouden in 2021", zegt Dik van Leeuwerden, manager bij het ADP.

Verder zijn veranderingen in cao's niet meegenomen in de berekeningen. Salarisverhogen of juist loonmatigingen door de crisis kunnen dus nog beïnvloeden hoeveel er netto op het loonstrookje overblijft dit jaar.

"Wat er op je salarisstrook staat geeft mensen een gevoel of ze er op voor of achteruit gaan", zegt Van Leeuwerden. Hij wijst er op dat het salaris niet een op een te vergelijken is met hoeveel je er in koopkracht op voor- of achteruit gaat. "Natuurlijk moet je iets verder kijken, naar wat er verandert aan allerlei andere lasten: waterschapslasten, gemeentelijke lasten, kosten kinderopvang, dat soort zaken."