Organisator illegaal Frans dansfeest verdacht van in gevaar brengen levens

Een van de vermeende organisatoren van het illegale dansfeest in Bretagne zit in voorlopige hechtenis. Volgens de openbaar aanklager uit Rennes wordt hij verdacht van het in gevaar brengen van het leven van de pakweg 2500 feestvierders, die het meerdaagse dansfeest vorige week bezochten in het dorpje Lieuron.

Vrijwel niemand van de bezoekers droeg een mondkapje, en er werd ook nauwelijks onderling afstand gehouden. De politie trachtte het feest op Oudjaarsdag al plat te leggen, maar dat werd agenten onmogelijk gemaakt door een deel van de bezoekers. Uiteindelijk werd er doorgefeest tot zaterdagochtend.

Beelden van het feest, en het onvermogen van de politie om op te treden, leidden tot veel ophef in binnen- en buitenland: