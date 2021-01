CBS: Bevolkingsgroei Nederland halveerde in 2020 vanwege corona

De Nederlandse bevolking groeide vorig jaar met zo'n 63.000 inwoners, half zo veel als in 2019. Door de vele reisbeperkingen vanwege het coronavirus kwamen weinig migranten naar Nederland. Bovendien was het aantal sterfgevallen hoger dan normaal vanwege de virusuitbraak, zegt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Het CBS had verwacht dat er na 2020 meer dan 17,5 miljoen mensen in Nederland zouden zijn, maar dat aantal werd niet gehaald. Met name de eerste golf van het coronavirus had een groot effect op de bevolkingsgroei, zeggen de onderzoekers. Het aantal sterfgevallen oversteeg het aantal geboortes. Bovendien droogde de migratiestroom richting Nederland vrijwel op.

De onderzoekers zagen ook dat minder mensen naar het buitenland verhuisden. Toen de coronamaatregelen werden versoepeld, kwam de migratie ook weer op gang. Tijdens de tweede golf die volgde in het najaar nam de migratie weer af, maar minder dan in het voorjaar.

Toch nog groei door migratie

Het komt vooral door migratie dat de bevolking vorig jaar toch nog is gegroeid. Over het hele jaar kwamen er 59.000 meer mensen naar Nederland dan er naar het buitenland verhuisden. Daar komt bij dat er 4000 meer kinderen werden geboren dan er mensen overleden.

In de tien grootste gemeenten van het land was het goed te merken dat de bevolkingsgroei vorig jaar afnam. De meeste grotere steden groeien normaal gesproken vooral vanwege migratie. "Doordat het aantal immigranten sinds de wereldwijde coronamaatregelen sterk afnam, zakte de bevolkingsgroei vooral in deze steden in", leggen de onderzoekers uit. "Er kwamen niet alleen minder arbeidsmigranten maar ook minder internationale studenten."

In Amsterdam droogde de bevolkingsgroei bijna volledig op. Ook in Rotterdam, Den Haag en Utrecht groeide de bevolking nauwelijks meer. In studentenstad Nijmegen daalde de bevolking zelfs, als enige van de tien grootste gemeenten van Nederland.

Sterke groei van de bevolking was er juist in kleinere gemeentes in de buurt van grote steden, zoals Weesp, Waddinxveen, Blaricum en Zuidplas. Volgens het CBS komt dat doordat er daar nieuwbouwprojecten opgeleverd werden, waar gezinnen uit de grote steden heen verhuisden.