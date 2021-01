Rellen bij protest Turkse studenten tegen benoeming Erdogan-gezinde rector

Bogazici Universiteit is een van de beste universiteiten in Turkije en wordt ook beschouwd als een van de laatste overgebleven onafhankelijke wetenschappelijke instellingen in het land. Het is de eerste keer dat er een rector van buiten de universiteit wordt benoemd.

Plagiaat

De op 1 januari aangestelde rector, Melih Bulu, werd in 2015 genoemd als kandidaat op de lijst van Erdogan's partij AKP. Uiteindelijk kwam hij niet op de lijst. Sinds de controversiële benoeming van Bulu tot rector wordt hij ook beschuldigd van plagiaat in zijn eigen proefschrift.

De studenten zien de benoeming als een nieuwe stap in het beteugelen van de academische vrijheid in Turkije. Ze droegen spandoeken met teksten als "Niet onze rector: en "AKP, handen af van onze universiteit". De studenten worden gesteund door medewerkers, academici en afgestudeerden van de universiteit.

Oproerpolitie

Faculteitsmedewerkers noemen de benoeming in een gezamenlijk statement een "inbreuk op academische vrijheid, wetenschappelijke autonomie en de democratische waarden van onze universiteit".

De oproerpolitie rukte met groot vertoon uit bij twee ingangen van de universiteit, die aan de Bosporus ligt. Toen studenten van buiten de campus naar binnen probeerden te komen, braken er rellen uit. Turkse media melden dat twee studenten zijn gearresteerd.

Studenten in Turkije zijn de afgelopen jaren wel vaker in opstand gekomen tegen de regering, met name in de nasleep van de mislukte staatsgreep in 2016, toen duizenden academici werden gearresteerd. Ook werden vijftien universiteiten gesloten.