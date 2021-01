Aantal vuurwerkslachtoffers daalt, plastisch chirurgen willen definitief verbod

Plastisch chirurgen hebben rond de jaarwisseling veel minder vuurwerkslachtoffers behandeld dan een jaar eerder. Er werden achttien slachtoffers op de spoedeisende hulp binnengebracht, meldt de Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie (NVPC). Vorig jaar waren dat er nog vijftig.

Plastisch chirurgen uit heel Nederland registreerden de ernstigste gevallen van vuurwerkletsel rond Oud en Nieuw op de spoedeisende hulp. Bij vijf slachtoffers werd hun hand, of een deel daarvan, geamputeerd. Andere patiënten hadden botbreuken, brandwonden of ernstig beenletsel.

Het ging volgens de NVPC in alle gevallen om mannen en jongens die zelf vuurwerk afstaken. Vaak betrof het illegaal vuurwerk, zoals cobra's, nitraten of strijkers. Er zijn geen omstanders behandeld.

Dit jaar werd voor het eerst een algeheel vuurwerkverbod afgekondigd in Nederland. De NVPC pleit ervoor om het tijdelijke verbod om te zetten in een definitief, omdat de gevolgen van vuurwerkletsel nog steeds onderschat zouden worden. "Denk aan kinderen die al op jonge leeftijd een hand of meerdere vingers moeten missen", zegt plastisch chirurg Annekatrien van de Kar.

Jongen zwaargewond

Gisteren raakte een 11-jarige jongen in Vinkeveen nog ernstig gewond door het spelen met vuurwerkafval. Een cobra ontplofte in zijn hand, schrijft RTV Utrecht.

De jongen was met een groepje kinderen aan het spelen toen ze het vuurwerk met een stukje lont vonden. Het ging mis toen de jongen die probeerde aan te steken. Hij werd naar het ziekenhuis gebracht en daar bleek dat hij blijvend letsel heeft opgelopen.