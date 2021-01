Meer defensie-oefeningen in eigen land door corona

Vanaf volgende week is er meer vlieg- en helikoptergeluid boven ons land te horen. Defensie begint dan weer met oefeningen boven Nederland. Vanwege corona zijn de mogelijkheden in het buitenland beperkt, dus er zal dit jaar meer lawaai te horen zijn dan in andere jaren, laat defensie weten.

In de weken 2, 3, 6, 7, 10 en 11 wordt er van maandag tot en met donderdag gevlogen tot uiterlijk 23.00 uur. Dat laatste is onvermijdelijk, omdat militairen ook op inzet in het donker voorbereid moeten zijn. In het donker vliegen vooral helikopters en transportvliegtuigen.

Op vrijdag zijn de vluchten alleen overdag. Defensie zegt dat de oefeningen zoveel mogelijk over Nederland verspreid zullen worden. De laatste vliegavond is op 18 maart 2021.

Ook op de grond wordt er geoefend: op 12, 13 en 14 januari is de Koninklijke Landmacht aanwezig op Vlieland.