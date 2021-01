Man schiet met gaspistool tussen winkelend publiek in Amsterdam

De beschoten persoon lijkt een winkel in te vluchten. Winkelend publiek rent een winkelhal in, of vlucht juist naar buiten. De schutter draait zich daarna om en lijkt rustig weg te lopen.

Niemand aangehouden

Volgens de politie is er niemand gewond geraakt, omdat de schutter geen echt vuurwapen gebruikte. "Wij noemen dat een gas- of alarmwapen", zegt een woordvoerder tegen AT5.

De dader is nog niet aangehouden.