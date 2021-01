Podcast De Dag: de woeste aftocht van president Trump

President Trump heeft dit weekend in een telefoontje grote druk uitgeoefend op een hoge verkiezingsofficial in de staat Georgia, om de verkiezingsuitslag in die staat te veranderen. Een telefoontje dat Trump, ook als hij straks geen president meer is, in de problemen kan brengen.

Jurist Kenneth Manusama, gespecialiseerd in het Amerikaanse staatsrecht, vertelt in podcast De Dag wat de juridische en politieke gevolgen kunnen zijn. Het is denkbaar dat er nog na Trumps vertrek uit het Witte Huis een afzettingsprocedure tegen hem wordt begonnen die het hem onmogelijk kan maken om ooit nog een politieke functie te vervullen.

Het maakt de verkiezingen om twee Senaatszetels in de staat Georgia, morgen, nog belangrijker. Behouden de Republikeinen daar de meerderheid? Wat staat er verder op het spel? En wat gebeurt er als president Trump zich ook na woensdag, als het Congres de verkiezingsuitslag bekrachtigt, niet bij die uitslag neerlegt?