Bild: Lockdown Duitsland verlengd tot eind van de maand

Duitsland gaat de landelijke lockdown verlengen tot 31 januari, schrijft Bild zonder verder een bron te noemen. Volgens de krant is de Duitse regering het eens geworden met de zestien deelstaten over een verlenging van de coronamaatregelen. Andere media hebben het bericht nog niet bevestigd.

De huidige lockdown ging half december in en geldt tot 10 januari. De maatregelen zijn onder meer dat scholen, winkels en horeca gesloten blijven. Gisteren werd al duidelijk dat er een verlenging aan zit te komen. Er was toen nog geen forse daling van het aantal besmettingen te zien.

Correspondent Wouter Zwart acht een verlenging aannemelijk. "Het is geen verrassing", zegt hij op Radio 1. "Het zat er al een tijdje aan te komen omdat het nog steeds kwakkelen is met de cijfers." Volgens Zwart hebben de Duitsers geen goed beeld van de huidige situatie en spelen ze daarom op safe. "Vanwege de feestdagen is er weinig getest, waardoor het beeld niet helemaal duidelijk is."

Scholen ook?

Een discussiepunt is volgens hem mogelijk nog of ook de scholen langer dicht moeten blijven. Die discussie verschilt per deelstaat.

"Het sluiten van de scholen was een uiterste maatregel, maar die werd wel geaccepteerd omdat de kerstvakantie voor de deur stond." Nu die is afgelopen twijfelen enkele deelstaten over het nut van een sluiting. Een grote deelstaat als Beieren redeneert juist dat het onverantwoord is om de scholen open te gooien.

"De vraag is nu of er één lijn wordt getrokken of dat er per regio andere regels gaan gelden", zegt Zwart. Bondkanselier Merkel hakt mogelijk morgen de knoop definitief door.